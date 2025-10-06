INAMEH reporta nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostican en horas de la mañana nubosidad parcial en buena parte del país, sin embargo esperan mantos nubosos asociados con lluvias y chubascos en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, este de Miranda, la Guaira, Falcón y Zulia.

La información fue publicada en el canal de Telegram del Inameh, quien reseñó que durante la tarde y noche se prevé un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la mayor parte del territorio nacional con formación de células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, región central, Llanos centrales/occidentales, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, se pronostica mantos nubosos acompañados de lluvias dispersas al este de la entidad y zonas montañosas, con incremento de la nubosidad después del mediodía.

La temperatura máxima oscilará en 31°C, mientras que la mínima será de 19°C.

Con información de Prensa VTV / INAMEH.