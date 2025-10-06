Nunca seremos esclavos y con la verdad abriremos caminos para afrontar cualquier escenario

A través de su canal de Telegram, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró "nunca seremos esclavos de nadie", una declaración que resalta el espíritu de resistencia y soberanía, del pueblo venezolano.

Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que los venezolanos y venezolanas jamás han tenido, ni tendrán miedo a la hora de defender su derecho a vivir y a ser libre.

​Un mensaje que, a su vez, subraya el firme compromiso con la independencia nacional, por lo que el presidente Maduro hizo un llamado a mantener la firmeza y la preparación ante cualquier adversidad.

«Por eso, con la verdad seguiremos abriendo camino y, con valentía y preparación, estaremos listos para afrontar cualquier escenario", precisó el mandatario nacional.

​Con esta declaración el mandatario nacional no solo reconocer el ímpetu y la fiereza de los venezolanos y venezolanas, sino que además reafirma la determinación de defender la estabilidad y la autodeterminación del país frente a cualquier ataque, asechanza, amenaza de imperios que atente contra la paz, la soberanía e independencia de Venezuela.

