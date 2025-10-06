Gaceta Oficial 43.210 miércoles 10 deseptiembre 2025

2025-09-10 Gaceta Oficial 43210

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

Resolución que designa a Gustavo Enrique Pardo Sierra, como Director General de Mitigación y Control de Inundaciones, en calidad de Encargado, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Administración de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Augusto Ramón Zapata Médina, como Director General de Administración de Cuencas Hidrográficas, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Administración de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Eddy Colmenares Flores, como Director General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Guárico, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Liliana Isabel Villegas Rivero, como Directora General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Bolívar, adscrita al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Jesús Ernesto Rodríguez Pacheco, como Director General de Nuevas Tecnologías, Políticas de Innovación y Plantas Desalinizadoras, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Ayurami Nazareth Claro Vaamonde, como Director General de Manejo de Embalses, adscrito al Despacho del Viceministro o Viceministra de Administración de Cuencas Hidrográficas del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Ángel Luis González Médina, como Director General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Nueva Esparta, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Yetzenia Nohemy Lugo Ortega, como Directora General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Yaracuy, adscrita al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

Resolución que designa a Jesús Enrique Osorio García, como Director General de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas estado Portuguesa, adscrito al Despacho del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

FUNDACIÓN TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TEVES)

Providencia que crea la Comisión de Contrataciones Públicas de la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES); estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa a Yajaira Josefina Albornoz Medrano, como Auditora Interna de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Publico (FENFMP).

Resolución que designa a Milagros Mayorie Salcedo Azuaje, como Directora General Contra la Corrupción (Encargada), adscrita a este Despacho.

Resolución que designa a Ingris Elena Colmenarez Jiménez, como Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

Resolución que traslada a Miriam Yusnelly Lima Bernal, como Fiscal Provisorio a la Fiscalía 67 Nacional Plena con Competencia Especial en Extinción de Dominio.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Superior de Investigación a Génesis Maigreily Pereira Tablante, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución que designa a Luis Ernesto Dueñez Reyes, como Director Contra Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad, adscrita a la Dirección General Contra Delitos Comunes.

Resolución que designa a Luis Ernesto Dueñez Reyes, como Director General Contra Delitos Comunes (Encargado).

Resolución que designa como Fiscal Provisorio (Encargada) a Eileen Nastassja Levizon Trejo, en la Fiscalía 58 Nacional Plena.

