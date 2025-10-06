Activista Greta Thunberg será deportada de Israel este lunes en un vuelo a Atenas

Se espera que unos 70 activistas de la flotilla partan hacia Grecia, donde podrán tomar vuelos a sus países de origen. Un activista muerde a un miembro del personal de la prisión, lo que retrasa la deportación.

5 de octubre de 2025.-La activista sueca Greta Thunberg se encuentra entre las más de 70 personas de diferentes nacionalidades que abandonarán Israel el lunes tras ser secuestradas a bordo de una flotilla de ayuda interceptada a Gaza, informaron AFP and Charlie Summers, Los Tiempos de Israel.

La mayoría, si no todos, de los liberados de la detención israelí serán trasladados a Grecia, donde podrán tomar vuelos a sus países de origen, según informaron sus respectivos gobiernos el domingo.

Entre quienes salieron de Israel el lunes se encuentran 28 ciudadanos franceses, 27 griegos, 15 italianos y nueve suecos.

Veintiún españoles regresaron a España el domingo desde Israel.

La liberación deja a varios extranjeros bajo custodia israelí, incluidos 28 españoles.