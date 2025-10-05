Rusia ataca la infraestructura energética de Ucrania con un bombardeo mortal

Al menos cinco personas murieron antes del amanecer en otro ataque a gran escala y de amplio alcance.

Ataque aéreo ruso en Ucrania daña redes energéticas y mata a cinco personas

El ataque con drones y misiles impactó nueve regiones y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad mientras Rusia intensifica su guerra energética antes del invierno en Ucrania.

KIEV 5 de octubre de 2025— Rusia lanzó decenas de misiles y alrededor de 500 drones de ataque sobre Ucrania la madrugada del domingo, dañando infraestructura energética en todo el país y matando al menos a cinco personas, según informaron las autoridades, informó El Correo de Washington.

El ataque combinado afectó nueve regiones y dejó a decenas de miles de personas sin electricidad, mientras Rusia intensifica su guerra energética contra Ucrania antes de los días más fríos y oscuros del año. Casas, edificios de apartamentos y un centro oncológico también resultaron dañados. Entre las víctimas se encontraba una familia de cuatro personas, incluida una adolescente de 15 años, en la región occidental de Lviv, según informaron las autoridades.

En una publicación de Telegram el domingo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber utilizado diversos misiles y drones para atacar "empresas del complejo militar-industrial ucraniano e instalaciones de infraestructura de gas y energía que apoyaban sus operaciones". No reconoció las muertes de civiles ni que los ataques hubieran afectado a infraestructura civil, pero afirmó: "Se han alcanzado los objetivos del ataque. Todos los objetivos designados fueron alcanzados".