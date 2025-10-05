Colombia detiene a presunto alto miembro de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela

5 de octubre de 2025.-El presunto líder del brazo armado de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fue capturado en un operativo conjunto entre Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido, informó BBC.com.

La Policía Nacional de Colombia informó que José Antonio Márquez Morales, conocido como Caracas, fue arrestado en la ciudad de Valledupar y alegó haber desempeñado un papel central en la gestión logística y financiera del grupo, dedicado a la extorsión, el narcotráfico y el contrabando.

Tren de Aragua ha sido blanco del presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo declaró organización terrorista y deportó a más de 250 personas que, según él, pertenecían a la banda a una cárcel en El Salvador.

El director de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana Beltrán, indicó que Márquez Morales fue objeto de una Notificación Roja de Interpol, una solicitud a las policías de todo el mundo para detener a una persona en espera de extradición.

La noticia del arresto surgió en medio de las continuas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por las iniciativas de la administración Trump contra el narcotráfico en Latinoamérica.

Ha desplegado buques de guerra en el Caribe y, el mes pasado, bombardeó embarcaciones que, según Trump, transportaban drogas, aparentemente procedentes de Venezuela con destino a Estados Unidos.

El gobierno de Trump ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar en connivencia con cárteles de la droga y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares (37 millones de libras esterlinas) por información que conduzca a su captura.

Maduro ha rechazado enérgicamente las acusaciones de Washington y ha defendido las acciones de su gobierno contra el narcotráfico.