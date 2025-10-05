Trump a Netanyahu sobre las conversaciones en Gaza: "Siempre eres tan jodidamente negativo"

5 de octubre de 2025.-Cuando Hamás respondió con un "sí, pero" a la propuesta de paz de Gaza del presidente Trump el viernes, Trump llamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para hablar sobre lo que él consideraba una buena noticia, Informaron Barak Ravid y Marc Caputo para Axios.com.

Netanyahu opinó diferente. "Bibi le dijo a Trump que esto no es para celebrar, y que no significa nada", declaró a Axios un funcionario estadounidense con conocimiento de la llamada.

Trump replicó: "No sé por qué siempre eres tan negativo. Esto es una victoria. Aprovéchalo".

Por qué es importante: El intercambio, confirmado por un segundo funcionario estadounidense, refleja la determinación de Trump de superar las reservas de Netanyahu y convencerlo de que ponga fin a la guerra si Hamás llega a un acuerdo.

Conduciendo las noticias: En su respuesta oficial al plan de Trump, Hamás afirmó estar dispuesto a liberar a todos los rehenes restantes a cambio del fin de la guerra y la retirada total del ejército israelí de Gaza. Sin embargo, el grupo solicitó negociaciones sobre muchos de los detalles.

En consultas privadas el viernes, Netanyahu enfatizó que consideraba la respuesta de Hamás como un rechazo al plan de Trump. Dijo que quería coordinar su respuesta con Estados Unidos para evitar que se diera a entender que Hamás había respondido positivamente, según declaró un funcionario israelí a Axios.

La actitud de Trump era muy diferente. Le preocupaba que Hamás rechazara el plan de plano y consideró la respuesta como una oportunidad para un acuerdo, según un alto funcionario estadounidense.

Tras bambalinas: Cuando Trump llamó a Netanyahu, la reacción tibia del primer ministro israelí no fue la que esperaba, según afirmaron los dos funcionarios estadounidenses. De ahí la enérgica respuesta de Trump.

Trump también habló sobre la llamada en una breve entrevista con Axios el sábado, afirmando que le había dicho a Netanyahu que esta era su "oportunidad de victoria" y que finalmente Netanyahu se había sumado.

"Le pareció bien. Tiene que estarlo. No tiene otra opción. Conmigo, tienes que estarlo", dijo Trump. Poco después de la llamada con Netanyahu, Trump emitió un comunicado instando a Israel a detener sus ataques aéreos en Gaza.

Tres horas después, Netanyahu dio la orden de detener los ataques.

Entre líneas: Los asesores de Netanyahu enfatizaron el sábado que él y el presidente estaban totalmente de acuerdo. Netanyahu grabó un mensaje de video elogiando a Trump y enfatizando las partes de las declaraciones recientes de Trump con las que estaba de acuerdo.

Un funcionario estadounidense afirmó que la dinámica entre ellos en la llamada del viernes fue mucho más tensa y que Trump estaba molesto.

A pesar de la conversación "dura y firme", ambos funcionarios estadounidenses enfatizaron que habían logrado llegar a un acuerdo.

"En última instancia, el presidente Trump quiere la paz, y eso es lo que más importa. La administración ya está trabajando estrechamente con Israel para lograrlo", declaró uno de los funcionarios.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada.

Situación actual: El sábado, Trump continuó presionando a ambas partes para llegar a un acuerdo.

Trump envió un mensaje público a Hamás, advirtiendo al grupo que no utilizara tácticas dilatorias. Enfatizó que si Hamás no avanza con la liberación de los rehenes, el acuerdo quedará descartado.

El presidente también logró que Israel aceptara un mapa actualizado para la retirada inicial de las fuerzas israelíes de partes de Gaza.

El lunes se espera que comiencen las negociaciones indirectas entre Hamás e Israel en Egipto. Se espera que los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, participen en un esfuerzo por cerrar el acuerdo esta semana