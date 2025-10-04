Estados Unidos: Cantante venezolano conocido como Davicito59 obtuvo asilo. Inmigración lo detuvo dos meses más

Por: | | Versión para imprimir

Credito: Will Castle

4 de octubre de 2025.-El artista, conocido en línea como Davicito59, recibió asilo en julio. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo mantuvo bajo custodia dos meses más, una retención que varios expertos calificaron de ilegal, informó El Correo de Washington.

Cuando un juez le dijo "Bienvenido a Estados Unidos", Claudio David Balcane González rompió a llorar. Su solicitud de asilo había sido aprobada y su lucha parecía haber terminado.
 
En cambio, los agentes retuvieron a Balcane durante 63 días más en un centro de detención migratoria de Wisconsin, donde ya llevaba tres meses bajo custodia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había detenido al cantante venezolano de 27 años, conocido en línea como Davicito59, en abril, poco después de que se hiciera viral con una canción en la que suplicaba al presidente Donald Trump que no deportara a inmigrantes como él.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 697 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad