Estados Unidos: Cantante venezolano conocido como Davicito59 obtuvo asilo. Inmigración lo detuvo dos meses más

4 de octubre de 2025.-El artista, conocido en línea como Davicito59, recibió asilo en julio. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo mantuvo bajo custodia dos meses más, una retención que varios expertos calificaron de ilegal, informó El Correo de Washington.
Cuando un juez le dijo "Bienvenido a Estados Unidos", Claudio David Balcane González rompió a llorar. Su solicitud de asilo había sido aprobada y su lucha parecía haber terminado.
En cambio, los agentes retuvieron a Balcane durante 63 días más en un centro de detención migratoria de Wisconsin, donde ya llevaba tres meses bajo custodia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) había detenido al cantante venezolano de 27 años, conocido en línea como Davicito59, en abril, poco después de que se hiciera viral con una canción en la que suplicaba al presidente Donald Trump que no deportara a inmigrantes como él.