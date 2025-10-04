Estados Unidos: Fiscales buscan que ex boina verde acusado de complot fallido en Venezuela vuelva a estar bajo custodia

MIAMI, 4 de octubre de 2025.- Fiscales federales buscan restituir bajo custodia a un ex Boina Verde acusado de conspirar para invadir Venezuela en 2020, argumentando que corre el riesgo de huir de Estados Unidos tras presuntamente amenazar a un cineasta que pagó una fianza de 2 millones de dólares para su liberación, informó Prensa Asociada.

A pesar de las objeciones de los fiscales, un juez de Tampa ordenó el año pasado la liberación de Jordan Goudreau, pocas semanas después de su arresto por cargos de contrabando de armas relacionados con el fallido intento de golpe de Estado.

La cineasta Jen Gatien había ofrecido como garantía su apartamento de 2 millones de dólares en Manhattan. En un documento judicial presentado el viernes, los fiscales afirmaron que el tribunal probablemente habría mantenido a Goudreau en prisión preventiva de haber tenido conocimiento de un "acuerdo paralelo no revelado" para que el tres veces galardonado con la Estrella de Bronce entregara a su abogado "importantes tenencias de criptomonedas" y otros activos para mitigar su riesgo financiero.

Gatien es codirector de “Hombres de Guerra”, basado en el relato de Goudreau sobre la redada que terminó con varios combatientes muertos a manos de las fuerzas de seguridad y dos de sus compañeros de las Fuerzas Especiales de EE. UU. encarcelados en una prisión venezolana. El documental se estrenó el mes pasado en Amazon Prime.