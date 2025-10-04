4 de octubre de 2025.-La FIFA afirma que Donald Trump no puede trasladar los partidos del Mundial a pesar de la amenaza a las ciudades "lunáticas de izquierda". El presidente Trump dijo la semana pasada que su administración se aseguraría de que las ciudades fueran "seguras", informó Independiente.co.uk.

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, confirmó que cualquier decisión de trasladar los partidos de la Copa Mundial 2026 de las ciudades sedes recaería en la FIFA, no en Donald Trump.

Esto se produce tras las declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, quien habló sobre la posibilidad de reubicar los partidos desde ciudades que consideraba "peligrosas".

Si bien el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha desarrollado una estrecha relación con Trump, cuyo país coorganiza la fase final junto con Canadá y México, Montagliani insistió en que todas las decisiones sobre las sedes son competencia de la FIFA.

"Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones", declaró durante la Semana de Líderes de Londres en el Estadio Allianz.