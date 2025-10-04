Ministro Padrino López supervisó Ejercicios Militares Especiales

4 de octubre de 2025.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó los «Ejercicios Militares Especiales» desde la Plaza Bolívar de Caracas, informando que se ha verificado el cumplimiento del comando de control, verificación y comunicación de esta nueva jornada, convocado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro.

En el contexto de esta jornada organizativa especial, señaló que se agregó un cuarto elemento: la verificación de lo existente.

«No son declaraciones, no son declaraciones, estamos verificando que exista una estructura de mando, que los estados y el personal superior de todas las unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), de los componentes militares y de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, estén desplegados en los 355 municipios de Bolívar». Añadió que en cada uno de estos espacios hay un líder militar que supervisa la actividad.

Además, indicó que también se están verificando los cuarteles generales, la distribución de órdenes, la asignación de tareas y el funcionamiento de todo el aparato del Estado Mayor.

Se han instalado zonas de defensa integral en todo el territorio nacional, afirmó.

El Presidente de la República formó y decretó la construcción de 355 Zonas de Defensa Integral (ADI), una por cada municipio, una estructura que controlará todas las unidades de milicia de los circuitos comunales.

Mencionó que con estos ejercicios se refuerzan y unifican todas las actividades militares, populares y policiales realizadas durante los últimos 45 días.

Resaltó que el proceso de toma de decisiones constituye un ejercicio dinámico, estructurado y progresivo, que debe practicarse en el terreno para garantizar su eficacia.