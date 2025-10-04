Llegaron 313 connacionales provenientes de EEUU

313 connacionales llegan provenientes de EEUU

4 de octubre de 2025.- El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Gran Misión Vuelta a la Patria, recibió este viernes, el vuelo N.º 73 que trajo de regreso a 313 connacionales provenientes de los Estados Unidos, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de sus redes sociales.



La aeronave con siglas americanas que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, fue recibida con calidez por diversos funcionarios y funcionarias de los órganos de Seguridad Ciudadana, quienes brindaron a los repatriados apoyo logístico y la atención integral necesaria para su reintegración a la vida productiva y familiar en la patria.



Precisan que llegaron un total de 38 mujeres, 265 hombres, 4 niñas y 6 niños, hecho que reafirma el compromiso inquebrantable del Estado venezolano con la protección de sus ciudadanos en el exterior.