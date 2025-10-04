FANB realiza ejercicios militares especiales en Venezuela este 4 de octubre

Ejercicios militares en toda Venezuela

4 de octubre de 2025.- Por instrucciones de la Presidencia se realizará «Un ejercicio especial de carácter organizativo, de carácter organizativo de mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda la estructura de la Milicia Bolivariana desde el mando nacional, regional, las áreas de defensa integral en cada municipio, las ADI, 335 ADI en las unidades comunales milicianas, en las UCM que instalamos unas semanas atrás, son 5.336 y en todas las 15.751 bases populares de defensa integral las BPDI».



