Venezuela ratifica diplomacia de paz frente a nuevos intentos de colonización

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó este viernes, 3 de octubre, el carácter antiimperialista de su país al intervenir en la Conferencia Internacional «Colonialismo, Neocolonialismo y los despojos territoriales del imperialismo occidental».

El evento celebrado en Caracas, capital venezolana, reunió a más de 130 delegados de 57 países de América Latina, el Caribe y África.

Desde la Casa Amarilla «Antonio José de Sucre», sede de la Cancillería de la nación suramericana, el mandatario afirmó que la nación impulsa una «diplomacia para la paz» pero también para «enfrentar los nuevos intentos imperiales de colonizar nuestra América«.

En este sentido, el jefe de Estado subrayó la necesidad de «luchar como tengamos que luchar en el escenario que nos toque por preservar la dignidad y el derecho a la vida, a la paz y a la existencia de nuestros pueblos«.

Una publicación compartida por Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (@cancilleria_ve)

El mandatario recordó el origen histórico del recinto donde se celebra la conferencia, que fue sede de la capitanía general de España. Denunció que en ese mismo lugar «el colonialismo español construyó su primera cuadra» y «establecieron sus primeros cimientos de dominación» tras cometer un genocidio contra los pueblos originarios.

Asimismo, destacó que la diplomacia bolivariana fue fundada por el comandante Hugo Chávez, a quien calificó como «el gigante del siglo XXI» y rememoró cuando, en 2004, declaró el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana.

La Conferencia, inaugurada el pasado jueves y que finaliza este viernes, 3 de septiembre, busca reafirmar las raíces del Caribe como una identidad unificada y un eje histórico de resistencia. En el discurso de inauguración, el canciller de Venezuela, Iván Gil, llamó a la unidad de las fuerzas progresistas para transformar el sistema internacional hacia uno multipolar y lograr la justicia histórica.