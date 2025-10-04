INAMEH reporta que Venezuela amanece con zonas nubladas acompañadas de lluvias

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén en horas de la mañana zonas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos dispersos en los estados Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Llanos centrales, Llanos occidentales, los Andes y Zulia, mientras que el resto del país se mantendrá parcialmente nublado.

La información fue publicada a través del canal de Telegram del Inameh, donde además se dio a conocer que en horas de la tarde y la noche se espera formación de células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, región central, llanos centrales, llanos occidentales, Yaracuy, Lara, Los Andes, Zulia y Falcón.

Asimismo, en la Gran Caracas se pronostica nubosidad fragmentada con lluvias dispersas, con incremento de la cobertura nubosa después del mediodía y con presencia de precipitaciones de intensidad variable. La temperatura máxima oscilará entre 31°C, mientras que la mínima será de 19°C.