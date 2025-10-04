(VIDEO) Padrino López advirtió a EEUU evitar el error de cálculo de agredir militarmente a Venezuela

El ministro para la Defensa, exhortó a los imperialistas, a que "midan bien sus acciones y piensen bien sus decisiones"

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, instó a Estados Unidos a evitar el "error de cálculo" de agredir militarmente al país cerca de las aguas venezolanas, la nación norteamericana mantiene un despliegue naval para, según Washington, combatir el narcotráfico, sin embargo, Venezuela denuncia que se trata de una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

"No cometan un error de cálculo cuando decidan agredir militarmente al pueblo de Venezuela, no cometan ese error, no cometan ese error", insistió el ministro en un video que publicó en sus redes sociales.

En ese sentido, exhortó a los imperialistas, a que "midan bien sus acciones y piensen bien sus decisiones".

Además, Padrino López aseguró que el "camino bolivariano de dignidad e independencia de esta patria no será interrumpido por ninguna fuerza en el mundo".

El jueves, las carteras de Exteriores y de Defensa alertaron, en un comunicado, de una "incursión ilegal de aeronaves de combate" estadounidenses a unos 75 kilómetros de las costas venezolanas, lo que, señalaron, se sumó a otras acciones "similares previamente registradas y ya denunciadas", por lo que -advirtieron- se trata de "un patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado", refiere EFE.

Ambas instituciones aseguraron que Venezuela "ejercerá plenamente su derecho a la defensa", a la vez que exigieron al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, cesar "de inmediato" lo que calificaron como una "postura temeraria, aventurera y guerrerista".

En ese sentido, Venezuela presentará una denuncia ante el secretario general de la ONU, António Guterres, en el Consejo de Seguridad y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), además de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin, de que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".