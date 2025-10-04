El régimen de Donald Trump se prepara para ofrecer dinero a adolescentes migrantes no acompañados para que abandonen voluntariamente Estados Unidos

4 de octubre de 2025.- El Departamento de Seguridad Nacional se prepara para ofrecer a los adolescentes migrantes no acompañados en Estados Unidos la opción de salir voluntariamente del país y recibir un pago de 2500 dólares, según tres fuentes familiarizadas con los planes y un memorando de la administración obtenido por CNN.

La administración Trump ya ha ofrecido incentivos financieros, incluyendo un bono de salida de 1000 dólares, a los inmigrantes adultos indocumentados en Estados Unidos para que salgan del país. Funcionarios de la administración han argumentado que los incentivos de autodeportación son más rentables, dado el alto costo de la detención y la deportación de inmigrantes.

Un aviso enviado el viernes a los proveedores de servicios legales por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, visto por CNN, indica que la administración "proporcionará un estipendio único de apoyo para el reasentamiento de $2,500 dólares estadounidenses a los menores extranjeros no acompañados, mayores de 14 años, que hayan optado por salir voluntariamente de Estados Unidos a partir de la fecha de este aviso", y agrega que "el beneficio tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de reintegración tras la salida".

Se espera que la opción voluntaria se ofrezca primero a los migrantes de 17 años y deberá ser aprobada por un juez de inmigración. El pago se entregará una vez que los migrantes lleguen a su país de origen.

CNN contactó al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), encargado del cuidado de los menores migrantes no acompañados. El HHS remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"ICE y la Oficina de Refugiados y Reasentamiento del HHS ofrecen una opción estrictamente voluntaria para regresar a casa con sus familias. Esta opción voluntaria les da a los menores migrantes no acompañados una opción y les permite tomar una decisión informada sobre su futuro", declaró un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a CNN, refiriéndose a los menores migrantes no acompañados.

"Cualquier pago para apoyar el regreso a casa se proporcionaría después de que un juez de inmigración apruebe la solicitud y la persona llegue a su país de origen. El acceso a apoyo financiero al regresar a casa sería de gran ayuda si eligen esa opción", añadió el portavoz.

Los funcionarios de la administración Trump se han centrado cada vez más en los menores migrantes que llegaron solos a la frontera sur de Estados Unidos y esperan ser ubicados con un patrocinador, generalmente un padre o familiar, en Estados Unidos. Al 2 de octubre, había alrededor de 2100 menores bajo custodia del HHS.