Mike Jonhson le da al Congreso la semana libre en medio de cierre de gobierno y votación de archivos de Jeffrey Epstein

Es una victoria para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana. Credito: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

3 de octubre de 2025.-El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, envía al Congreso a casa mientras una congresista recién elegida —voto clave en la publicación de los archivos de Epstein— aún espera su juramento, informó The Daily Beast.com.

El viernes por la tarde, la secretaria de lectura de la Cámara, Susan Cole, leyó un anuncio de Mike Johnson en el que el presidente declaraba que del 7 al 13 de octubre sería un "período de trabajo distrital" para el Congreso

En teoría, un "período de trabajo distrital" es un momento en el que los congresistas van a sus distritos de origen para hablar con sus electores. Este período de trabajo distrital no debería estancar las conversaciones para reabrir el gobierno.

La Cámara ya aprobó un proyecto de ley de presupuesto que aprueba la financiación federal, y el estancamiento que provoca el cierre se encuentra en el Senado.