Israel paga a influyentes 7.000 dólares por publicación en redes sociales

El primer ministro Benjamin Netanyahu se reúne con influyentes estadounidenses proisraelíes en el Consulado de Israel en Nueva York. (crédito de la foto: Credito: Avi Ohayon/GPO)

Netanyahu se refirió esta semana a una "comunidad" que difunde mensajes preferidos en los medios estadounidenses, y vaya si están ganando una suma de dinero sustanciosa.

3 de octubre de 2025.-En una reunión dedicada a aprovechar la energía mediática proisraelí el viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aludió a un grupo de influencers israelíes. "Tenemos que contraatacar. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros influencers. Creo que también deberían hablar con ellos si tienen la oportunidad; para esa comunidad son muy importantes", informó Nick Cleveland-Stout arte de gobernar responsable.org.

Recibir pagos de Israel por publicar en redes sociales también es muy lucrativo. Según documentos recientes no publicados previamente, es probable que estos influencers reciban alrededor de 7000 dólares por publicación en redes sociales como TikTok e Instagram en nombre de Israel.

Bridges Partners, una empresa que trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, envió una serie de facturas por su "Campaña de Influencers" a Havas Media Group Alemania, un grupo de medios internacional que trabaja para Israel. Las facturas detallaban una suma de 900 000 dólares, con inicio en junio y finalización prevista para noviembre, para un grupo de 14 a 18 influencers que crearían contenido.

El documento, presentado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, señala que la financiación se destina tanto a pagos a influencers como a producción, pero no desglosa ambos. Al considerar los costos administrativos de producción hasta el 16 de septiembre (honorarios legales, bancarios, de marketing y otros servicios del proyecto, detallados en un documento aparte), se estima una suma de $552,946 para los influencers entre junio y septiembre de este año.

La firma estimó que se esperaba que el grupo produjera entre 75 y 90 publicaciones en ese periodo. Calculando, esto representaría un ingreso mínimo de $6,143 por publicación. En el extremo superior, cada influencer podría ganar hasta $7,372 por publicación.

No está claro qué influencers participan en el programa. Havas, la firma que supervisa el trabajo de Bridges Partners, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre el proyecto, qué influencers participan ni cuánto cobra cada uno.

Los fundadores de Bridges Partners son Yair Levi y Uri Steinberg, cada uno con una participación del 50 % en la firma. Bridges Partners describe su labor como una ayuda para "promover el intercambio cultural entre Estados Unidos e Israel".

La firma, que tiene su domicilio social en el barrio de Capitol Hill en Washington D.C., también ha contado con la ayuda de Nadav Shtrauchler, un excomandante de la unidad de portavoces de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Para obtener asesoramiento legal, Levi y Steinberg han recurrido a Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, una firma que anteriormente trabajó para la controvertida empresa israelí de software espía NSO Group.

La campaña de Bridges Partners se titula "Proyecto Esther", un nombre similar al del "Proyecto Esther" de la Fundación Heritage, una campaña para combatir el antisemitismo que etiqueta a quienes critican a Israel como parte de una red de apoyo terrorista. Un portavoz de Heritage informó a Responsible Statecraft que "no existe ninguna conexión entre el Proyecto Esther de la Fundación Heritage, anunciado en octubre de 2024, y el Proyecto Esther de Bridge Partners".