Hamás dice que acepta liberar a los rehenes israelíes pero busca cambios en el plan de paz de Estados Unidos

3 de octubre de 2025.-Hamás ha acordado liberar a todos los rehenes israelíes restantes, pero afirma que desea continuar las negociaciones sobre varios puntos clave del plan de paz estadounidense, informó Kathryn Armstrong para BBC.

En un comunicado, el grupo afirmó haber acordado "liberar a todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump", si se cumplen las condiciones adecuadas para los intercambios.

Sin embargo, parece sugerir que busca continuar las negociaciones sobre otros temas relacionados con el futuro de Gaza y los derechos de los palestinos, afirmando que aún se están discutiendo.

El anuncio se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera a Hamás un plazo el domingo para aceptar el plan de paz o enfrentarse a un "desastre".

El comunicado de Hamás no menciona ni acepta específicamente el plan de 20 puntos de Trump, pero afirma que "renueva su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".

Sin embargo, la declaración no menciona una de las exigencias clave del plan: que Hamás acepte su desarme y no participe más en la gobernanza de Gaza.

La pregunta clave es si el acuerdo para liberar a los rehenes y, finalmente, entregar Gaza será suficiente para que Donald Trump crea que existe la posibilidad de un fin a la guerra.

El plan de paz propone el cese inmediato de los combates y la liberación, en un plazo de 72 horas, de 20 rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás, así como de los restos de rehenes que se cree que están muertos, a cambio de cientos de gazatíes detenidos.

Se cree que 48 rehenes siguen retenidos en territorio palestino por el grupo armado, de los cuales solo 20 se cree que siguen vivos.

El plan estipula que, una vez que ambas partes acepten la propuesta, "se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza".

Según el plan estadounidense, Hamás no tendría ningún papel en el gobierno de Gaza y deja la puerta abierta a un eventual Estado palestino.

Sin embargo, tras el anuncio del plan el lunes, Netanyahu reafirmó su histórica oposición a un Estado palestino, declarando en una declaración en vídeo poco después del anuncio: "No está escrito en el acuerdo. Dijimos que nos opondríamos firmemente a un Estado palestino".

El comunicado de Hamás del viernes indicó que la parte de las propuestas que aborda el futuro de Gaza y los derechos del pueblo palestino aún se estaba debatiendo "dentro de un marco nacional", del cual, según afirmó, Hamás formaría parte.

Más temprano el viernes, Trump publicó en su plataforma Truth Social: "Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nunca antes, contra Hamás. HABRÁ PAZ EN ORIENTE MEDIO, DE UNA FORMA U OTRA", escribió Trump en la publicación de Truth Social.

El martes, Trump declaró que daba a Hamás "de tres a cuatro días" para responder al plan de paz.