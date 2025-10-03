Diosdado Cabello reafirma que Álvaro Uribe Vélez ordenó el asesinato de Robert Serra

Durante la transmisión del programa "Con el Mazo Dando" el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reafirmó que el asesinato del dirigente revolucionario Robert Serra fue dirigido por Álvaro Uribe Vélez desde Colombia.

En el marco de los 11 años desde el vil asesinato de Robert Serra y María Herrera, el capitán del PSUV reiteró que los jóvenes murieron en manos de sicarios enviados por el expresidente colombiano.

«Están detenidos y confesos», informó Cabello, luego de afirmar que Uribe dio la tarea de este doble homicidio a un sobrino que está detenido.

«Ese asesinato lo dirigió Álvaro Uribe Vélez. Le dio la tarea a un sobrino que está detenido. Ordenó el asesinato de Robert Serra desde Colombia y los asesinos en su mayoría eran sicarios colombianos enviados por los paramilitares de Alvares Uribe Vélez», reiteró.

Además, Diosdado informó que el homicida fue capturado en Colombia y extraditado a Venezuela.

Expresó que junto al asesino, más de una decena de personas fueron capturadas.

En la editorial de su programa N°545, Cabello resaltó que amordazaron a Robert porque su voz desnudaba la mentira de la derecha.

"A Robert lo quisieron callar, pero lo que hicieron fue encender más fuerte la llama de la juventud bolivariana", enfatizó Cabello.