Reebok se echa para atrás y ya no quitará su logo del uniforme de fútbol del estado genocida de Israel

Reebook se echó para atrás y dejará que la marca esté en los uniformes del estado genocida de Israel Credito: Agencias

La empresa estadounidense de ropa y artículos deportivos Reebok dio marcha atrás en su decisión de pedir la retirada de su logotipo de la equipación de la selección de fútbol de Israel, según informó este martes la Asociación Israelí de Fútbol.

Un portavoz de la Asociación Israelí de Fútbol afirmó que la decisión se tomó tras conversaciones entre su presidente, Shino Zuaretz, y Reebok. “El logotipo de la empresa seguirá apareciendo en las camisetas de la selección nacional durante los partidos internacionales, como hasta ahora,” declaró el portavoz.

El organismo federativo había dicho anteriormente que Reebok quería que se retirara el logotipo, y el portal de noticias israelí Ynet afirmó que la empresa estadounidense, patrocinadora de las equipaciones de la selección desde el año pasado, había actuado ante las amenazas de boicot del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).