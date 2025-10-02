Venezuela y Colombia aspiran abrir paso por el puente Atanasio Girardot

Representantes de los gobiernos de Venezuela y Colombia estarían dialogando a fin de abrir el paso de transporte de carga por el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como «Tienditas».

La información fue suministrada por el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, en Colombia, Olger López, quien informó al respecto que la infraestructura del mencionado paso binacional es el «más robusto» y por ende el adecuado para el flujo comercial.

Añadió que se estaría buscando extender el horario para el paso vehicular de carga, lo cual incentivaría la actividad económica entre ambos países.

López dijo que están logrando que se establezcan los medios aduaneros «para que desde el puente Atanasio Girardot puedan orientarse todo el transporte de carga».

Las declaraciones del funcionario colombiano fueron emitidas a medios locales, a los cuales subrayó que existen las condiciones para que se logre la apertura de la mencionada vialidad internacional.

El puente Atanasio Girardot,​ conecta el departamento de Norte de Santander (Colombia) con el estado Táchira (Venezuela). Está ubicado aproximadamente a 10 kilómetros al norte del Puente Internacional Simón Bolívar.

Fue inaugurado y puesto en funcionamiento el 1 de enero de 2023.