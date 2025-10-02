(AUDIO) INAMEH reporta condiciones climáticas variables en el territorio nacional

En la mañana de este jueves, se esperan condiciones climáticas variables en el territorio nacional, con especial atención a las precipitaciones en la tarde y noche, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH).

Asimismo, se prevé cielo en horas de la madrugada y la mañana, cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en buena parte de Venezuela.

Del mismo modo, se pronostica zonas con nubosidad, acompañadas de lluvias o chubascos dispersos en los estados Bolívar, Amazonas, Falcón y en el lago de Maracaibo.

Para el período de la tarde y noche, el país experimentará un desarrollo nuboso que generará precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas, la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Los Andes, Sur del Zulia.

Igualmente, no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central del país.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.