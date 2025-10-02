En Caracas

Concentración de urgencia en apoyo a la Flotilla Global Sumud, contra el genocidio de Israel en Gaza, hoy jueves 2 pm ante sede de la ONU

Concentración de urgencia a las 2pm frente a la ONU, en apoyo a la flotilla Simud interceptada por el estado genocida de Israel

Credito: Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina

La Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina, atendiendo el llamado de los y las integrantes de la Flotilla Sumud, interceptada por el régimen terrorista, ente de ocupación que comete Genocidio contra el pueblo de Palestina, se une a la convocatoria  a la Concentración frente a la sede de la ONU, Torre Ávila en Altamira. Jueves 2 de octubre, Hora: 2:00 pm
 
Todas y todos, unidas y unidos, para elevar nuestra voz por el respeto a los derechos humanos  de todos y todas las tripulantes de la Flotilla del amor y la solidaridad.

