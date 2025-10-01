Seniat recauda más de 141 millardos de bolívares en septiembre

Seniat Credito: Agencias

1 de octubre de 2025.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) cerró el mes de septiembre con una recaudación de 141 millardos 30 millones 607 mil 609 bolívares.



Es importante destacar que en el transcurso del 2025, el Seniat ha recaudado un total de 743 millardos 780 millones 10 mil 589 bolívares, lo que demuestra una vez más la intención clara del Ejecutivo Nacional de seguir con la recaudación de recursos para el bienestar social y económico del país, tal como lo contempla la primera transformación del Plan de las 7T.



En esta transformación se incluyen los temas vinculados a la soberanía alimentaria, el manejo soberano del ingreso, la consolidación de la democracia, la defensa y soberanía de los recursos naturales y la construcción de las bases económicas para la transición humanamente gratificante al socialismo.



Es así como el Seniat consolida los proyectos del Gobierno Bolivariano, que reafirma su compromiso con la recaudación de recursos para el bienestar del pueblo venezolano y trabajar en el cumplimiento de los deberes tributarios.