Vladimir a la carta, entrevista a Blanca Ibañez: "No quiero guerra ni presos políticos en Venezuela, sino democracia"

No quiero guerra ni presos políticos en Venezuela, sino democracia

"No estoy de acuerdo con que haya guerra en Venezuela, porque sería dañino para el pueblo, a lo mejor inocentes tendrían que morir y no quiero que eso pase, pero tampoco quiero que haya presos políticos y represión. Quiero que haya libertad y democracia", expresó este miércoles Blanca Ibáñez, viuda del expresidente Jaime Lusinchi.

La anterior apreciación la hizo Ibáñez durante una entrevista concedida a los periodistas Vladimir y Mario Villegas en el programa Vladimir a la Carta, transmitido a través de las redes sociales.

En esta entrevista también habló sobre su libro titulado Entre el poder y el silencio, con el cual rompe décadas de silencio para dar su versión sobre lo vivido en la política venezolana en los años ochenta.

De la misma forma, desea que mejore la situación venezolana, que todos puedan entenderse y se respete la voluntad del pueblo, porque es muy doloroso ver la migración de venezolanos.

"Aquí en la esquina de mi casa, venezolanos con niños, bajo la lluvia pidiendo un colón para comer", manifestó a propósito de lo que ha visto en Costa Rica, donde se residenció hace 40 años.

Agregó: "Quisiera que las cosas en mi país se arreglaran no por las malas, no con más sangre".

A las mujeres que están en la política en Venezuela las instó a prepararse y "sobre todo que se cuiden del entorno, porque mucha gente se te acerca y empiezan a hacer cosas en tu nombre. Y al final quedas tú como la mala".

"Venezuela necesita mucho de mujeres valientes, que estén resteadas", precisó.

Y sobre su libro Entre el poder y el silencio, memorias de Blanca Ibáñez, dijo que podrá adquirirse a partir del 15 de octubre en Venezuela.