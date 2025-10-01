Avanza Zona Binacional de Paz entre Venezuela y Colombia

El presidente Nicolás Maduro, anunció que avanza seriamente la construcción de la primera Zona de Paz Binacional con Colombia. Aseguró que se están dando pasos certeros en los ámbitos institucional, económico, comercial, social y de seguridad entre ambas naciones.

Durante su programa «Con Maduro+», el mandatario calificó como un hecho histórico la firma de un Memorándum de Entendimiento por parte de los estados fronterizos de ambos países. Este acuerdo sienta las bases para la cooperación en la extensa frontera común, que supera los 2,200 kilómetros.

El jefe de Estado destacó que el objetivo de esta iniciativa es la unión, la liberación, la paz y el desarrollo compartido. Subrayó que Venezuela y Colombia comparten una historia gloriosa de liberación y construcción de la patria grande, lo que hace indispensable consolidar estos mecanismos de entendimiento.

Existen tres zonas binacionales identificadas. La Zona número uno, ya en funcionamiento, comprende los estados Zulia y Táchira. Las zonas dos (Apure-Arauca) y tres (Amazonas) se encuentran actualmente en proceso de construcción, según explicó el jefe de estado.

Desde el estado Zulia, el gobernador Luis Caldera ya reporta resultados concretos. Mencionó que se ha fortalecido el intercambio comercial con 91 autorizaciones del SENIAT y se ha dinamizado la producción de rubros como la palma aceitera y la ganadería en el Sur del Lago.

La mejora en la seguridad fronteriza es otro logro destacado, permitiendo el desarrollo de actividades productivas y la ejecución de obras de infraestructura y servicios que benefician directamente a las comunidades asentadas en la línea fronteriza.

En la Zona Binacional número tres (Amazonas), el gobernador Miguel Rodríguez informó sobre la realización del Primer Foro Binacional Orinoco, un evento de alto nivel que contó con la participación de gobernadores colombianos y embajadores de ambos países, para promover la cooperación y el desarrollo en esta región fronteriza.