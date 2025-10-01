Por abarrotamiento y a solicitud de los caraqueños desalojan a buhoneros del bulevar de Sabana Grande

El caos y desorden imperaba en el bulevar antes de tomar estas medidas de desalojo Credito: Redes

Este martes la Policía Nacional Bolivariana impidió que los buhoneros instalaran sus tarantines en el boulevard de Sabana Grande, debido a múltiples quejas de los transeúntes y vecinos del bulevar, quienes veían cada vez más ocupados y abarrotados los espacios que fueron concebidos para caminar y disfrutar y no para sortear entre vendedores que se apretujaban sin ningún orden en esta zona de la ciudad.

No es la primera vez que ocurre esto en Sabana Grande, ya una vez ocurrió un desalojo similar y se encontraron que se habían construido hasta ranchos donde se cometían actos ilegales, refieren algunos vecinos de la zona, y manifiestan que la confrontación ha sido una constante por décadas.

A finales de agosto, la alcaldesa Carmen Meléndez expuso que la acción que arrancó en la plaza Francisco Narváez de La Hoyada, en el centro, sería repetida en los bulevares de Sabana Grande y César Rengifo de El Cementerio. Explicó que la intención no es dejar a estas personas sin empleo, sino que vuelvan a trabajar adentro de los mercados.