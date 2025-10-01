Presidente Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por la UMBV

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) inicia este martes su Año Pedagógico 2025-2026, con una solemne lección magistral y la investidura como Doctor Honoris Causa, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro Moros.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, le colocó la toga al Comandante en Jefe de la FANB, Nicolás Maduro Moros, como símbolo de la investidura de Doctor, mientras que el Comandante del CEOFANB, GJ Domingo Hernández Lárez, le impuso la boina roja, como símbolo para identificar a los hombres humanistas y estudiosos, ya que su color es una firme representación de su amor por la Patria y a la pasión de los logros obtenidos.

Por su parte, el MG Omar Enrique Pérez La Rosa, Viceministro de Educación para la Defensa y Rector de la UMBV, le hizo entrega del título que acredita al presidente Nicolás Maduro, como Dr. Honoris Causa en Seguridad de la Nación.

La ceremonia, que cuenta con la presencia del Alto Mando Militar, se efectúa en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y contempla un recibimiento con honores al Mandatario nacional, por parte de las máximas autoridades castrenses del país, encabezadas por el GJ Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa (MPPPD).

Asimismo, al Jefe de Estado venezolano contará con el acompañamiento, GJ Domingo Hernández Lárez, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB); el MG Johan Hernández Lárez, Comandante General del Ejército Bolivariano; el Alm. Ashraf Suleiman Gutiérrez, Comandante General de la Armada Bolivariana; el MG Lenín Ramírez Villasmil, Comandante General de la Aviación Bolivariana; el MG Elio Estrada Paredes, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana y el MG Orlando Romero Bolívar, Comandante General de la Milicia Bolivariana.

El Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB será el encargado de ofrecer la lección magistral con motivo de la apertura del nuevo año pedagógico, reiterando su compromiso con la patria, así como con la Seguridad y Defensa de la Nación.

"He dicho que la independencia no tiene alternativa, la libertad no tiene alternativa, que hoy la opción no es entre patria o muerte, es entre independencia y Colonia y les pueda asegurar con mi vida y con la vida de todo un país que jamás seremos patio trasero, colonia, ni esclavo de ningún imperio supremacista", dijo Maduro.

"El secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con su indecencia y su inmoralidad ha dicho que los cuarteles de Venezuela son el epicentro del tráfico de droga, rechazo y repudio las expresiones de Marco Rubio y salgo en defensa de la moral de nuestros soldados", dijo Maduro rechazando las acusaciones de la mano derecha de Donald Trump.

Maduro aprovechó que tenían que seguir ganando el derecho a la "máxima felicidad posible" y el "derecho a vivir de manera armoniosa".

"Quieren robar nuestra riqueza, nuestra historia, quieren robarnos nuestra tierra, quieren esclavizar a nuestro pueblo por ambición, por odio", aseveró el presidente Maduro.

Finalmente, hizo un llamado a los militares: "Nosotros en perfecta fusión popular militar policial en perfecta unión de todas las almas que componen nuestra República, nosotros seguiremos ganando la paz y el derecho al futuro de todo Venezuela, la orden está dada a combatir por la paz".

El Mandatario nacional, ofreció una "lección magistral" en un auditorio de la Universidad Militar Bolivariana, una de las doce academias militares del país.