Autoridades meteorológicas prevén cielo parcialmente nublado

Las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén durante la mañana de este miércoles cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, con precipitaciones al sur de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Yaracuy, Falcón, Andes y Zulia.

La información fue publicada en el canal de Telegram, del Inameh, asimismo señala que en horas de la tarde y noche habrá un aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias y descargas eléctricas con mayor intensidad en Bolívar, Amazonas, Llanos centrales/occidentales, Falcón, Lara, región central y Zulia.

Sin embargo, no se descartan algunas lluvias en Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. La temperatura máxima oscilará en 30°C, mientras que la mínima será 19°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.