INAMEH reporta nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional

En horas de la mañana habrá nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional; al exceptuar en Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia, donde zonas nubladas serán acompañadas de precipitaciones, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, señala que en la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas en horas de la mañana. En la tarde y noche tendremos precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C de mínima y los 30°C de máxima.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.