"No existen evidencias que respalden que Maduro dirija algún cártel del narcotráfico", afirmó exasesor de Casa Blanca

"Tenemos que reconocer que no hay una evidencia concreta del rol de Maduro como jefe de un cartel", sostuvo Juan González, quien, además, considera que Washington y Caracas deben entablar vías para el diálogo.

Juan González, exasesor de la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden, señaló este domingo que no existe evidencia de que el presidente Nicolás Maduro tenga vínculos con redes internacionales del narcotráfico, como ha insistido el presidente Donald Trump.

"No existen evidencias que respalden que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirija algún cártel del narcotráfico", expresó enfáticamente González durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot, en la que admitió que en el caso de Irak, Estados Unidos ha entrado "por evidencia falsa y aquí (caso Venezuela) tenemos que reconocer que no hay una evidencia concreta del rol de Maduro como jefe de un cartel".

González sumó que durante su papel en la Casa Blanca, teniendo acceso a información de inteligencia, pudo constatar que el llamado Cártel de los Soles existe como organización dedicada al trasiego de drogas, pero no funciona como el de "Sinaloa, que está integrado verticalmente".

El ex asesor también consideró que la administración de Trump debería dialogar con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Durante los meses de agosto y septiembre, Washington ha escalado en agresiones hacia Caracas. Estados Unidos desplegó una fuerza naval y aérea reforzada progresivamente en el sur del Caribe, con al menos ocho buques, un submarino de ataque y miles de efectivos en la región, y reportó intercepciones y ataques contra embarcaciones pesqueras atribuidas al narcotráfico procedentes supuestamente de aguas venezolanas.

En este contexto, Venezuela ha denunciado reiteradamente que se trata de una amenaza a la integridad territorial del país, en tanto el presidente Nicolás Maduro ha calificado estas maniobras como una "excusa para justificar una intervención militar"; sostiene además que las operaciones estadounidenses violan el derecho internacional.