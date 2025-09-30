Eric Adams retira su candidatura a la reelección como alcalde de la ciudad de Nueva York

30 de septiembre de 2025.- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció que retira su candidatura a la reelección, a solo cinco semanas de que los votantes acudan a las urnas, informó Aoife Walsh BBC.com.

Adams afirmó que la constante especulación mediática sobre su futuro y la decisión de la junta municipal de financiación de campañas de negarle fondos públicos de contrapartida frenaron su campaña.

Su retirada reduce la contienda al demócrata Zohran Mamdani, al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa.

Adams, elegido en 2022 como demócrata, se presentaba como independiente tras ser acusado de presunto soborno y fraude. La acusación fue posteriormente desestimada por orden de la administración Trump.

"No puedo continuar mi campaña de reelección", declaró Adams en un video publicado en redes sociales el domingo.

"La constante especulación mediática sobre mi futuro y la decisión de la junta municipal de financiación de campañas de retener millones de dólares han mermado mi capacidad para recaudar los fondos necesarios para una campaña seria".

Adams no ha respaldado a ninguno de sus rivales en la contienda. Sin embargo, en su comunicado de retirada, hizo comentarios que parecían dirigidos a Zohran Mamdani, el candidato demócrata y favorito en la contienda.

"Un cambio importante es bienvenido y necesario, pero tengan cuidado con quienes afirman tener la solución para destruir el mismo sistema que construimos juntos durante generaciones", dijo sin nombrar a Mamdani, quien se describe como socialista. "Eso no es cambio, es caos".

Adams advirtió que "fuerzas insidiosas" impulsaban "agendas divisivas" en la política municipal.

El propio Mamdani habló con MSNBC más tarde el domingo, afirmando que los habitantes de la ciudad estaban "cansados" de la línea política de Adams y defendiendo su "visión de una ciudad que los neoyorquinos realmente puedan costear".

Expolicía que en su día fue considerado una figura emergente en la política neoyorquina, la popularidad de Adams disminuyó debido a acusaciones de corrupción, tensiones con los demócratas por la inmigración y frustración por el aumento del coste de la vida en la ciudad.

En una acusación formal presentada en septiembre pasado, Adams fue acusado de aceptar regalos por un total de más de 100.000 dólares (75.000 libras esterlinas) de ciudadanos turcos a cambio de favores. Negó haber cometido ningún delito y se declaró inocente.

En abril, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales de Nueva York que retiraran los cargos. Sin embargo, la controversia seguía rondando a Adams mientras perdía posiciones en la contienda por la reelección.