Agricultores de soya se ven atrapados en una crisis inminente mientras la guerra comercial entre Estados Unidos y China paraliza las ventas

"Es un shock enorme para nuestros mercados", afirma un agricultor de Nebraska.

Kennard, Nebraska, se siente muy lejos de Pekín o incluso de Washington, D.C.

29 de septiembre de 2025.- mientras Estados Unidos y China siguen enfrascados en una guerra comercial, el Estado del Maíz y sus agricultores como Scott Thomsen se ven atrapados en medio del conflicto, informaron Ben Siegel y Matt Rivers/Noticias de ABC.

Thomsen, agricultor de cuarta generación que cultiva maíz, ganado y soja, se preparaba para cosechar la soja sembrada el invierno pasado, justo cuando China había dejado de comprar soja estadounidense en respuesta a los aranceles de la administración Trump.

"China no ha comprado ni un solo cargamento de soja para exportación en lo que va de año, lo cual no es muy habitual", declaró Thomsen a ABC News en la granja de su familia en Kennard, al este de Nebraska.

"Cuando China deja de comprar, nuestros precios bajan", afirmó.

Una crisis inminente

China es el mayor comprador de soja del mundo, importando más soja en los últimos cinco años que cualquier otro país en conjunto, según la Asociación Americana de la Soja.

En los siete años previos a la guerra comercial de 2018, durante la primera administración Trump, aproximadamente el 60% de todas las exportaciones estadounidenses de soja se destinaron a China.

Hoy en día, Pekín está recurriendo a Sudamérica, y en particular a Brasil, para obtener soja en medio de las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Para los agricultores estadounidenses que exportan sus cosechas directamente a Asia, la desaparición de la demanda china de soja —en un momento en que los fertilizantes y otros insumos se han encarecido— podría ser devastadora y provocar quiebras y ejecuciones hipotecarias.

"Es un shock enorme para nuestros mercados", declaró a ABC News Cory Walters, profesor del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Nebraska.