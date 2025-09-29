China condena a Tang Renjian ex-ministro de Agricultura a pena de muerte

El exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Tang Renjian, aceptó 32,4 millones de euros en sobornos durante 17 años. Credito: Rte.ie

El exministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Tang Renjian, aceptó 32,4 millones de euros en sobornos durante 17 años.

29 de septiembre de 2025.-El exministro de Agricultura de China ha sido condenado a muerte por cargos de corrupción, con una suspensión de dos años de la pena, según un comunicado judicial, informó RTE.IE Noticias.

Tang Renjian aceptó sobornos en efectivo y propiedades por un total de más de 268 millones de yuanes (32,4 millones de euros) entre 2007 y 2024, según informó el Tribunal Popular de Changchun, en la provincia nororiental de Jilin.

El tribunal dictaminó que los sobornos "causaron pérdidas particularmente graves a los intereses del Estado y del pueblo, por lo que justificaban la pena de muerte", y añadió que Tang había confesado sus crímenes y expresado su arrepentimiento.

La sentencia del Sr. Renjian es la última de la amplia campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping, que ha derrocado a varias figuras de alto nivel.

Los partidarios de la campaña anticorrupción de Xi afirman que la campaña promueve una gobernanza transparente, pero los críticos argumentan que otorga al presidente el poder de purgar a sus rivales políticos.

El Sr. Renjian fue anteriormente gobernador de la provincia noroccidental de Gansu y vicepresidente de la región autónoma meridional de Guangxi.

Su caída se produce tras investigaciones similares por corrupción contra los exministros de defensa Li Shangfu y Wei Fenghe.

El Sr. Shangfu fue destituido tras apenas siete meses en el cargo y posteriormente expulsado del Partido Comunista Chino por delitos que incluyen presunto soborno, según informaron medios estatales.

Según informes, su sucesor, Dong Jun, también fue investigado por cargos de corrupción.