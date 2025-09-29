Flotilla Global Sumud estima su llegada a Gaza en tres o cuatro días

La Flotilla Sumud más cerca de Gaza lleva un mensaje de amor y hermandad entre los pueblos Credito: Agencias

La Flotilla Global Sumud (GSF, por su siglas en inglés), compuesta por 44 embarcaciones, estima su llegada a la Franja de Gaza en un lapso de tres o cuatro días, mientras se prepara para entrar en una zona de alto riesgo en menos de 48 horas, después de haber denunciado múltiples ataques de drones desde su partida de España a principios de septiembre.

La misión, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, entregar ayuda humanitaria a la población palestina y denunciar el genocidio perpetrado por Israel, informó que sus buques líderes, «OHWAYLA» y «ALL IN», se ubican a solo 366 millas náuticas de la costa de la Franja de Gaza.

«En tan solo dos días, la flotilla entrará en la zona de alto riesgo. Nuestra determinación es absoluta, pero este es el momento en que más se necesita su vigilancia y solidaridad global», afirmaron en el comunicado difundido este domingo, luego de la advertencia israelí de uso de la fuerza y los recientes incidentes provocados por ataques con drones.

En las últimas semanas, Israel advirtió que no permitirá el desembarco de la Flotilla, al tiempo que acusó sin pruebas a sus miembros de estar vinculados con el movimiento palestino Hamás y de ser una «misión yihadista».

A través de un comunicado, desde la coalición internacional detallaron que la flota está compuesta actualmente por 44 buques, tras la reciente incorporación de dos nuevas embarcaciones que ya navegan para unirse al convoy principal en el mar Mediterráneo.

Finalmente expresaron: «Detengamos el genocidio. Mantengamos la vista puesta en Gaza». El mensaje fue difundido en redes sociales en la misma jornada en que las fuerzas sionistas asesinaron a 50 personas en la Franja de Gaza.

Este domingo, los bombardeos fueron especialmente destructivos en los alrededores del Hospital Al-Shifa, el complejo médico más grande de Gaza, donde los médicos relataron que al menos 100 pacientes fueron atendidos en condiciones extremadamente díficiles, mientras los tanques israelíes rodeaban el lugar y decenas de personas debían huir pese a necesitar atención urgente.

Según Investigadores del Centro Palestino para los Derechos Humanos, Israel lanzó cinturones incendiarios en la zona, mientras sus tropas continuaban la operación terrestre para apoderarse totalmente de la devastada ciudad de Gaza.

El Ministerio de Salud gazatí reportó en esta fecha que la campaña genocida ordenada desde octubre de 2023 por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu se ha cobrado la vida de al menos 66.005 personas, la mayoría de niños y mujeres, mientras que 168.162 han sido heridas.

Escolta internacional ante ataques israelíes

El pasado miércoles 24 de septiembre, la Global Sumud Flotilla denunció nuevos ataques de drones no identificados durante su travesía por el Mediterráneo, así como interferencias en las comunicaciones, tras haber sufrido sabotajes en los días anteriores.

Ante las reiteradas alertas de uso de la fuerza, España envió el buque de acción marítima (BAM) «Furor» de la Armada, que partió el viernes desde el puerto de Cartagena.

En este contexto, los integrantes españoles de la flotilla advirtieron que «cualquier ataque israelí en aguas internacionales puede suponer un atentado contra la soberanía nacional si es a barcos con pabellón español, y también un crimen de lesa humanidad contra ciudadanos y ciudadanas españoles».

Por su parte, Italia puso a disposición dos naves militares, para posibles operaciones de protección y rescate, al tiempo que propuso la entrega de ayuda humanitaria en la isla de Chipre para transportarla posteriormente a Gaza, medida que fue rechazada por la GSF.

Flotilla de la Libertad zarpa desde Italia rumbo a Gaza

Al esfuerzo humanitario de la Global Sumud Flotilla se une la Flotilla de la Libertad (FFC) y Mil Madleens a Gaza (TMTG), iniciativas conformadas por 10 barcos y decenas de personas a bordo, que partieron el pasado sábado desde el puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Sicilia, sur de Italia

Sus organizadores confirmaron que ambas iniciativas son aliadas y mantendrán contacto diario, aunque «no se unirán en el mar». Desde 2008, la Flotilla de la Libertad ha impulsado una decena de misiones para llevar ayuda humanitaria a los palestinos.

«Instamos a todos a seguirnos, a estar atentos a nosotros», dijeron los integrantes de este grupo de solidaridad, quienes llevan consigo ayuda humanitaria para los civiles palestinos. Amén de los problemas técnicos, se prevé que estas embarcaciones toquen tierra palestina en los próximos días.