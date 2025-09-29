EEUU: Detienen a una banda de chilenos en Nueva Jersey vinculados a fraudes, robos en casas y negocios

Las autoridades estadounidenses divulgaron este lunes la detención de nueve ciudadanos chilenos en Nueva Jersey vinculados a grupos delictivos suramericanos especializados en robos en residencias y negocios del estado.

Agentes del Servicio de Inmigración (ICE) y el FBI de Newark pertenecientes a un equipo federal conjunto contra el crimen arrestaron a los individuos el pasado 19 de septiembre en las ciudades de Jersey City y Princeton, indica un comunicado.

Las agencias del orden destacaron que los nueve detenidos habían entrado legalmente en Estados Unidos pero habían excedido el tiempo permitido en sus visados, que no se especifican, y varios tenían un historial delictivo de robos en múltiples estados.

"Estamos comprometidos con parar a los extranjeros criminales que están de paso y explotan nuestro sistema de inmigración para hacer daño a los negocios y comunidades estadounidenses", dijo citado el director interino de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de Newark, Ruben Perez.

Las autoridades destacaron que los grupos suramericanos a los que pertenecen supuestamente los detenidos son conocidos por sus sofisticados saqueos a empresas y casas "de alto nivel", así como otros delitos relacionados con la propiedad.

Entre los detenidos, señala la nota, hay un individuo con arrestos previos por robos en Florida, uso de tarjeta de crédito fraudulento en Tennessee y buscado en otros estados por delitos similares.

En febrero pasado, el Departamento de Justicia acusó a siete chilenos por millonarios robos a las casas de atletas profesionales, incluidos figuras de NFL y NBA, quienes se encontraban fuera o jugando partidos profesionales en el momento de los robos.