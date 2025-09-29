Estados Unidos: Trabajadores de misiles nucleares están contrayendo cáncer

Un bombero de la Fuerza Aérea derriba un silo de misiles de entrenamiento durante un ejercicio en la Base Aérea F.E. Warren, Wyoming, el 26 de octubre de 2024. (Foto: Credito: Hunter C. Kirkland/Fuerza Aérea de EE. UU.)

29 de septiembre de 2025.- En un servicio conmemorativo en 2022, el veterano capitán de la Fuerza Aérea Monte Watts se encontró con una compañera, exoperadora de misiles nucleares Minuteman III, quien le contó que tenía linfoma no Hodgkin, informó Patricia Kime, Monitor de Dakota del Norte Noticias de Salud.

Watts conocía a otros misileros con cánceres similares. Pero la conexión realmente se hizo evidente ese mismo día de enero, cuando los resultados de un análisis de sangre revelaron que el propio Watts tenía leucemia linfocítica crónica, un tipo de linfoma no Hodgkin.

"No sé si fue irónico, fortuito o cuál es la palabra correcta, pero ahí estaba", dijo Watts.

En la comunidad de militares estadounidenses que trabajan en silos de misiles nucleares repartidos por las Montañas Rocosas del Norte y las Grandes Llanuras, desde hacía tiempo se sospechaba que sus lugares de trabajo eran inseguros. Apenas unos meses después de que Watts fuera diagnosticado en 2022, el teniente coronel Danny Sebeck, un ex misilero de la Fuerza Aérea que se había transferido a la Fuerza Espacial de EE. UU., escribió un informe sobre un posible grupo de cáncer entre personas que sirvieron en los centros de control de lanzamiento de Minuteman III en la Base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana.

Sebeck identificó a 36 extrabajadores que prestaron servicio principalmente entre 1993 y 2011 y a quienes se les había diagnosticado cáncer, incluido él mismo. De ellos, 11 padecían linfoma no Hodgkin; tres habían fallecido. La Fuerza Aérea respondió con rapidez a los hallazgos de Sebeck, iniciando una investigación exhaustiva sobre los casos de cáncer y el medio ambiente en tres bases de misiles balísticos intercontinentales y una instalación de lanzamiento en California. El objetivo es completar la investigación para finales de 2025.

El servicio ha publicado fragmentos de los estudios a medida que concluyen, organizando reuniones informativas y foros en línea para presentar sus hallazgos. Sin embargo, si bien los exmisiles se muestran alentados por la rápida respuesta, les sigue preocupando que la investigación, que abarca décadas e incluye a miles de miembros del personal de misiles balísticos intercontinentales y trabajadores administrativos, pueda abordar una población demasiado grande o utilizar análisis estadísticos que no muestren una conexión entre sus enfermedades y su servicio militar.

Necesitan ese vínculo para agilizar la tramitación de las prestaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos.