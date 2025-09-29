Arranca modernización y reactivación de antigua planta Goodyear

Credito: Web

29 de septiembre de 2025.- El ministro para Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, informó que se dio inicio a la modernización y reactivación de la planta de cauchos ubicada en Valencia, estado Carabobo, antigua Goodyear.



Durante una visita de inspección, Saab explicó que el proyecto contempla la incorporación de tecnología de última generación, la cual permitirá producir cauchos con estándares internacionales de calidad y durabilidad. Esta modernización consolida a Valencia como un polo industrial clave para el desarrollo automotriz y de autopartes en Venezuela, refiere nota de prensa del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.



La reactivación de esta planta permitirá sustituir importaciones en un sector clave para la movilidad del país. Igualmente, garantiza que Venezuela pueda fabricar en su propio territorio los cauchos que antes se adquirían en el exterior. Con ello, se refuerza la independencia económica, se protegen las divisas y se abre el camino hacia futuras exportaciones regional.



La inversión internacional para reactivar la empresa supera los 30 millones de euros.



Reconocimiento a la resistencia de la clase trabajadora



Durante la visita, los trabajadores y trabajadoras de la planta de Goodyear otorgaron un reconocimiento al ministro Alex Saab, quien aplaudió la resistencia de la clase trabajadora durante años de dificultades impuestas por el bloqueo y las sanciones contra Venezuela.



“La inversión internacional representa un nuevo comienzo que beneficiará directamente a esta fuerza laboral comprometida con el futuro productivo de la Nación. Con esta alianza internacional estamos transformando la adversidad en oportunidades para el pueblo venezolano y avanzando hacia la verdadera independencia industrial”, expresó.