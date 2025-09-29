Gaceta Oficial 43.208 lunes 08 de septiembre 2025

Resolución mediante la cual cesa la intervención de la Oficina de Auditoría Interna del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, dictada mediante Resolución N° 01-00-000400, de fecha 15 de julio del 2015, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.706, de fecha 20 de julio del 2015.

Providencia mediante la cual se revoca la autorización de los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ella se indican, y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa “General en Jefe Félix Antonio Velásquez”

Providencia mediante la cual se designa al ciudadano José Esteban Meza Figueroa, como Sub-Director de la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa “General en Jefe Félix Antonio Velásquez”, del estado Lara.