Un ataque ruso con drones y misiles en Kiev la capital de Ucrania deja 4 muertos y al menos 10 heridos

Mientras otras regiones también son afectadas

KIEV, Ucrania, 28 de septiembre de 2025, — Rusia lanzó una andanada de drones y misiles sobre Ucrania durante la noche y el domingo, matando al menos a cuatro personas. Kiev sufrió el ataque más duro. Fue el primer bombardeo importante desde que un ataque aéreo contra la capital ucraniana dejó al menos 21 muertos el mes pasado, informó Prensa Asociada.

Por otra parte, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, afirmó que Estados Unidos estaba considerando vender misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Municipal de Kiev, confirmó las bajas del domingo a través de Telegram y dijo que otras 10 personas resultaron heridas en el ataque, que tuvo como objetivo zonas civiles de la ciudad. Una niña de 12 años se encontraba entre los fallecidos. Se podía ver una densa columna de humo negro elevándose de una explosión cerca del centro de la ciudad.

"Los rusos han reiniciado el contador de muertes infantiles", escribió Tkachenko en Telegram.

Rusia disparó un total de 595 drones y señuelos explosivos y 48 misiles, según informó la fuerza aérea ucraniana el domingo. De ellos, las defensas aéreas derribaron o bloquearon 566 drones y 45 misiles.

Además de Kiev, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró que el bombardeo tuvo como objetivo las regiones de Zaporizhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa. Zelenskyy escribió en X que al menos 40 personas resultaron heridas en todo el país. Posteriormente, el Ministerio del Interior de Ucrania declaró que el número de heridos ascendió a 70, con más de 100 bienes civiles dañados.