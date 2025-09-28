Al menos 2 muertos y 8 heridos tras tiroteo e incendio en iglesia de Michigan

28 de septiembre de 2025.-Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas hoy en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el municipio de Grand Blanc, Michigan, según informó la policía.



Las autoridades afirman que un hombre armado embistió con un vehículo la fachada de la iglesia durante un servicio religioso multitudinario, comenzó a disparar y luego provocó un incendio intencional que se convirtió en un gran incendio. La policía cree que aún podrían encontrarse víctimas en el edificio incendiado.



Los agentes intercambiaron disparos con el hombre armado y lo abatieron, según la policía. Los investigadores han identificado al hombre como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, originario de la cercana ciudad de Burton.



Grand Blanc es un suburbio de Flint, Michigan, y se encuentra a aproximadamente una hora en coche al norte de Detroit.