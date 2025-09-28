Gaceta Oficial 43.189 martes 12 de agosto 2025

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Resolución mediante la cual se designan como Miembros del Consejo Directivo Provisional de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (UNEIT), a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se señalan. Resolución mediante la cual se autoriza al Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino (IUESTA), ubicado en la dirección que en ella se indica, a la creación de la carrera en Psicopedagogía, conducente al otorgamiento del Título de Licenciado o Licenciada en Psicopedagogía.