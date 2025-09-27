El líder supremo de Irán aplaude el plantón a Netanyahu en la ONU: "El Gobierno más odiado del mundo"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, reaccionó al plantón que sufrió el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando decenas de diplomáticos de diferentes países abandonaron la sala de la Asamblea General de la ONU durante su discurso.

"El malvado régimen sionista es hoy el Gobierno más odiado y más aislado del mundo", escribió en su cuenta de X el líder supremo.

Today, the evil Zionist regime is the most despised and isolated regime in the world. pic.twitter.com/pWJBQSQBho

Antes de que Netanyahu empezara su intervención, distintas delegaciones lo abuchearon y abandonaron la sala a modo de protesta por su ofensiva en la Franja de Gaza, dejándola prácticamente vacía.

Israel está consiguiendo respuestas adversas luego de sus constantes bombardeos al pueblo de Gaza, también ha utilizado una política de control de entrada de alimentos que ha puesto en una situación de hambruna a zonas de Palestina, causando la muerte de cientos de niños por inanición y actualmente desplaza a la fuerza a miles de gazatíes que parten sin rumbo en medio de humos, balas y hambre. Ante todo este escenario, los pueblos y en este caso las delegaciones de la ONU, han comenzado acciones de repudio y boicot a Israel.