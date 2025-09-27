La laureada actriz Jennifer Lawrence "Estoy aterrada, lo que está sucediendo es Gaza es nada menos que un genocidio y es inaceptable"

Jennifer Lawrence una de las actrices más populares y talentosas de Hollywood, se declaró, aterrada, ante la situación en Gaza, donde a su juicio se está produciendo un genocidio, en una rueda de prensa este viernes en la que intentaban evadir las preguntas políticas, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián.

Sin embargo la actriz respondió a pesar de estas intenciones. "Estoy aterrada. Es mortificante. Lo que está sucediendo (en Gaza) es nada menos que un genocidio y es inaceptable" dijo la intérprete de 35 años, al ser preguntada por si le preocupaba el futuro de sus hijos ante la situación en Gaza y otras partes del mundo. Así lo recogió EFE.

“Tengo miedo por mis hijos, por todos nuestros hijos”, agregó la madre de dos, advirtiendo lo que esto significa para el futuro. Señaló que le entristece profundamente saber que la actual “falta de respeto y el tono del debate” en la política estadounidense pudiera ser lo “normal” para las nuevas generaciones.

“Los jóvenes que votan hoy a los 18 años crecerán viendo como normal que la política carece de integridad. Que los políticos mientan y que no haya empatía”, sostuvo Lawrence. “Y todos debemos recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lugar del mundo, no pasará mucho tiempo hasta que suceda en el nuestro también”.

"Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta extremadamente compleja y horrible situación, que me rompe el corazón", añadió la actriz, aunque expresó su temor a que sus respuestas "sean utilizadas para añadir más leña al fuego, más retórica".

En relación a Estados Unidos afirmó que la libertad de expresión "está bajo ataque" y también en el mundo del cine, donde "nos damos cuenta de que todos estamos conectados y necesitamos más empatía y libertad".

Por eso, pidió que "la gente se centre en los responsables y en qué pueden hacer cuando votan" y que dejen de obligar a los actores y a los artistas "que están intentado expresar la libertad en el arte y la expresión" y soportar "la dificultad de los individuos que realmente son responsables".

Sin embargo, tras tres intentos consecutivos de la prensa por saber su opinión sobre la situación en Gaza, algo que la moderadora de la rueda de prensa trataba de evitar, la actriz decidió responder con claridad sobre este asunto.

Jennifer Lawrence se encuentra en el Festival de San Sebastián para la proyección de su nueva película, Die My Love. Además, será reconocida con el prestigioso Premio Donostia.

Dirigida por Lynne Ramsay, la comedia de suspenso está basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, publicada en 2017. La historia sigue a una joven madre (interpretada por Lawrence) que vive en el campo y cuya vida se desmorona cuando desarrolla psicosis posparto. Robert Pattinson interpreta al esposo de Lawrence en pantalla.

En su reseña de tres estrellas para The Independent, Sophie Monks Kaufman reconoció la dificultad de adaptar la ambigüedad del bestseller de la autora argentina y concluyó que, a pesar del sólido trabajo de Robert Pattinson, este psicodrama de Lynne Ramsay “nunca logra despegar”.

Lawrence es conocida por protagonizar franquicias de películas de acción y dramas independientes, y sus películas han recaudado más de 6 mil millones de dólares en todo el mundo. Fue la actriz mejor pagada del mundo en 2015 y 2016, y figuró en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2013 y en la lista Forbes Celebrity 100 de 2013 a 2016. Entre sus galardones se incluyen un Premio Óscar , un Premio de la Academia Británica de Cine , tres Globos de Oro y un Premio Peabody .

La reconocda actriz es feminista y defensora de los derechos reproductivos de las mujeres . En 2015, fundó la Fundación Jennifer Lawrence, que apoya a los Boys & Girls Clubs of America y las Olimpiadas Especiales . También es miembro activo de la organización anticorrupción RepresentUs . En 2018, fundó la productora Excellent Cadaver.

En 2012, Lawrence interpretó el personaje de Katniss Everdeen en la famosa saga de "Los juegos del hambre" , una adaptación del primer libro de la trilogía, del género dist+opico, del mismo nombre de la autora Suzanne Collins . Ambientada en un futuro postapocalíptico. Jennifer Lawrence protagonizó cuatro de las cinco películas de Los juegos del hambre: Los juegos del hambre, Los juegos del hambre: En llamas, Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1 y Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2. En la saga, siempre caracterizando a Katniss Everdeen, la protagonista principal.