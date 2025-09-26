El avión de Benjamin Netanyahu evita en gran medida el espacio aéreo europeo para evitar arresto

26 de septiembre de 2025.-El avión del gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó una ruta inusual de Tel Aviv a Nueva York el jueves, evitando en gran medida el espacio aéreo europeo, informó Noticias de ABC.com.

Netanyahu, quien viajaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobrevoló brevemente Grecia e Italia, pero luego tomó una ruta indirecta a través del Mediterráneo, directamente sobre el estrecho de Gibraltar y luego cruzó el Atlántico, según los registros de FlightRadar24 consultados por ABC News.

Esta ruta inusual añadió más de dos horas al tiempo de vuelo del primer ministro, según los registros. En viajes anteriores a Estados Unidos, el avión de Netanyahu sobrevoló Grecia y una amplia franja de Italia, antes de cruzar Francia. Italia, Francia y Grecia son miembros de la Corte Penal Internacional, que ha emitido una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Netanyahu ha rechazado la orden de arresto de la CPI y ha declarado que las acciones y los cargos son "absurdos y falsos". Para algunos gobiernos, autorizar a Netanyahu a sobrevolar su país sería una responsabilidad política.

Antes, nadie se habría enterado, pero ahora, con el seguimiento de vuelos en tiempo real desde cualquier teléfono inteligente, todos podrán rastrear su avión.

La tecnología ha transformado la diplomacia en este pequeño aspecto", declaró Steve Ganyard, exsubsecretario de Estado adjunto y colaborador de ABC News.

El vuelo de Netanyahu duró 13 horas, mientras que un vuelo comercial de Tel Aviv al aeropuerto JFK suele tardar poco menos de 11 horas. La oficina del primer ministro no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de ABC News.