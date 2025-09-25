Canciller Gil acusa al presidente de Guyana de querer parecer víctima ante la ONU cuando actúa como administrador de la ExxonMobil

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, descalificó el discurso del presidente de Guyana, Irfaan Ali ante las Naciones unidas (ONU) al acusarlo de pretender ser "víctima", cuando solo actúa como "administrador de la ExxonMobil".
"El señor Irfaan Ali pretende mostrarse como una víctima cuando, en realidad, actúa como un simple administrador de ExxonMobil y como el heredero de la tutela colonial británica", afirmó Gil.
En sus redes sociales, el también canciller de Venezuela declaró que: "El presidente de Guyana vuelve a presentarse en la ONU con el mismo libreto de siempre: un discurso plagado de falsedades, manipulación y sometimiento a los intereses del imperio y de las transnacionales. Pretende mostrarse como víctima cuando en realidad actúa como administrador de ExxonMobil y heredero de la tutela colonial británica".
Lo señaló nuevamente por desconocer el Acuerdo de Ginebra, aunque cite el derecho internacional: "Habla de ´derecho internacional´ mientras desconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, entrega unilateralmente recursos en un territorio en disputa y pisotea la soberanía que dice defender. Eso sí constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas", expuso.
Recordó que el territorio Esequibo pertenece a Venezuela y acompañó su posteo con un mapa del país, resultado del referendo consultivo de diciembre de 2023, cuando se dio apoyo popular a la reclamación venezolana por la región de Guayana Esequiba : "El pueblo de Venezuela tiene claro que el Esequibo es nuestro por historia y por derecho, y no será la mentira ni la corrupción de quienes venden su patria lo que cambie esa verdad".