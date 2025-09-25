Canciller Gil acusa al presidente de Guyana de querer parecer víctima ante la ONU cuando actúa como administrador de la ExxonMobil

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, descalificó el discurso del presidente de Guyana, Irfaan Ali ante las Naciones unidas (ONU) al acusarlo de pretender ser "víctima", cuando solo actúa como "administrador de la ExxonMobil".

"El señor Irfaan Ali pretende mostrarse como una víctima cuando, en realidad, actúa como un simple administrador de ExxonMobil y como el heredero de la tutela colonial británica", afirmó Gil.

En sus redes sociales, el también canciller de Venezuela declaró que: "El presidente de Guyana vuelve a presentarse en la ONU con el mismo libreto de siempre: un discurso plagado de falsedades, manipulación y sometimiento a los intereses del imperio y de las transnacionales. Pretende mostrarse como víctima cuando en realidad actúa como administrador de ExxonMobil y heredero de la tutela colonial británica".