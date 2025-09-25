"Se vio desde Puerto Rico": EE.UU. prueba misiles balísticos intercontinentales frente a Florida en medio de amenazas a Venezuela

Estados Unidos efectuó la semana pasada un lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales Trident II D5 desde un submarino ante la costa de Florida, en medio de una creciente hostilidad hacia Venezuela.



Según informó la Marina estadounidense en un comunicado oficial difundido este martes, los ejercicios llevados a cabo los días 17-21 de septiembre incluyeron 4 lanzamientos "programados" de misiles "desarmados" al este de la costa de Florida. "Un evento de prueba de lanzamiento iluminó el domingo el cielo nocturno y se vio desde Puerto Rico", precisaron. Asimismo, la institución militar acentuó que las maniobras tuvieron como objetivo demostrar la "preparación y fiabilidad" de su arsenal estratégico.



La prueba en Florida formó parte del programa de extensión de vida útil (D5LE), que busca mantener la fiabilidad del sistema hasta al menos la década de 2040. La Marina subrayó que este tipo de lanzamientos se realizan periódicamente y "no están vinculados a acontecimientos mundiales específicos".



El Trident II D5 es un misil balístico intercontinental de combustible sólido y tres etapas, con un alcance de más de 7.000 kilómetros y capacidad para portar múltiples ojivas, incluidas nucleares. Está diseñado para operar desde submarinos de la clase Ohio de la Marina estadounidense y de la clase Vanguard de la Marina Real británica. Un submarino de la clase Ohio es capaz de portar hasta 20 misiles Trident II.

⚓???? #USNAVY UPDATE: Successful Trident II D5 Life Extension (D5LE) Launches Demonstrate Continued Readiness of Nation’s Sea-Based Deterrent



ATLANTIC OCEAN - The U.S. Navy’s Strategic Systems Programs conducted four scheduled missile test flights of unarmed Trident II D5LE… pic.twitter.com/WVPpZ0fLcE

— U.S. Navy (@USNavy) September 23, 2025