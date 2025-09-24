Donald Trump cuelga la imagen de un bolígrafo automático en lugar del retrato de Joe Biden

En el pasillo de la Oficina Oval

El presidente Donald Trump está realizando cambios decorativos en la Casa Blanca una vez más, denigrando al expresidente Joe Biden en el proceso.

La Casa Blanca llamó la atención sobre el cambio en sus redes sociales.

24 de septimebre de 2025.-Trump ha criticado durante mucho tiempo el uso del autopen por parte de Biden, un método rutinario para firmar documentos oficiales cuando los firmantes no pueden hacerlo. El uso del autopen es común en el Capitolio y en la Casa Blanca, y ha sido empleado por expresidentes de ambos partidos, informó Noticias ABC.com.

Trump ha insistido en afirmaciones infundadas de que Biden no entendía lo que estaba sucediendo durante su presidencia debido al uso del autopen para firmar leyes e indultos. Trump ha sugerido que los indultos que Biden firmó utilizando esta tecnología deberían considerarse nulos.

Biden ha refutado las afirmaciones de Trump.

"Seamos claros: tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa", declaró Biden.

Trump ha insinuado en las últimas semanas que cumpliría con esta extraordinaria medida mientras continúa menospreciando el legado de Biden.

"Es una decisión que tengo que tomar. Publicamos una foto del bolígrafo automático", dijo Trump en una entrevista con The Daily Caller a principios de este mes.

La columnata ha sido un elemento icónico de la Casa Blanca desde su construcción durante la presidencia de Thomas Jefferson. El pasillo al aire libre ha sido utilizado por presidentes y sus empleados para desplazarse rápidamente entre el Ala Oeste y la Residencia Ejecutiva.

La galería forma parte de las reformas más importantes que Trump ha llevado a cabo en los terrenos de la Casa Blanca, que incluyen pavimentar el césped y añadir mesas con sombrillas donde desde entonces ha ofrecido cenas en el llamado "Rose Garden Club".

También se está construyendo un nuevo y amplio salón de baile, del que Trump ha hecho alarde.

Esta no es la primera vez que Trump intenta usar su poder para borrar los símbolos de aquellos con quienes ha discrepado dentro de la Casa Blanca.

En junio, la Casa Blanca de Trump retiró un retrato de Hillary Clinton, ex primera dama y secretaria de Estado, además de rival de Trump en las elecciones de 2016. El retrato de Clinton fue reemplazado por una pintura roja, blanca y azul de Trump. Posteriormente, en agosto, Trump trasladó los retratos de los expresidentes Barack Obama, George W. Bush y George H.W. Bush de la entrada de la Casa Blanca para que tuvieran una posición menos prominente.